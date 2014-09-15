صحيفة: «أوباما» يعلن تفاصيل خطة لمواجهة فيروس «إيبولا» الثلاثاء

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» إنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الثلاثاء، تفاصيل خطة لتعزيز مشاركة بلاده للحد من تفشي فيروس «إيبولا» في غرب أفريقيا.

وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على الخطة إن الخطة ستتضمن زيادة مشاركة الجيش الأمريكي في معالجة أسوأ تفش لفيروس «إيبولا»القاتل.

وأودى تفشي «إيبولا» بحياة ما يزيد على 2400 شخص معظمهم في ليبيريا وغينيا وسيراليون المجاورتين .

وقالت الصحيفة إن «أوباما» قد يطلب من الكونجرس 88 مليون دولار إضافية لتمويل اقتراحه.

ومن الموقع إعلان تفاصيل الخطة خلال زيارةأوباما، الثلاثاء، للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقايةمنها في أتلانتا.