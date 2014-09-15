” اليونسيف ” تشيد بتحسن الخدمات الصحية وانخفاض الأمية في مصر

أشاد تقرير دولى، بما حققته مصر من تحسن كبير في مجال المحافظة على صحة النساء والأطفال، رغم الظروف السياسية المضطربة التي شهدتها في السنوات الثلاث الماضية.

وذكر تقرير، أعده البنك الدولى بالتعاون مع منظمة «اليونيسيف»، أن مصر استطاعت أن تحقق زيادة هائلة بلغت 76% في خفض معدلات وفيات الأطفال تحت سن الخامسة من 86 حالة وفاة لكل ألف طفل في عام 1990، إلى 21 حالة وفاة عام 2012.

وأظهر التقرير، الذي حمل عنوان «عوامل النجاح لصحة المرأة والطفل» أن 10 بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وهى مصر وبنجلاديش وكمبوديا والصين وإثيوبيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ونيبال وبيرو ورواندا وفيتنام، تمكنت من تحقيق نجاح كبير في خفض وفيات الأمهات والأطفال.

وبحسب التقرير، فقد قلصت مصر معدل وفيات النساء الحوامل بنسبة 63%، من 120 حالة وفاة لكل ألف امرأة عام 1990 إلى 45 حالة وفاة لكل ألف امرأة عام 2013.

وكشف التقرير أيضًا، الذي أشرفت على إعداده شيماء كروفيلا الأستاذة بجامعة بوسطن الأمريكية، أنه بالرغم من الصعوبات الاقتصادية والقلاقل السياسية التي شهدتها مصر مؤخرًا، نجحت الحكومات المصرية المتعاقبة في المحافظة على المخصصات المالية الضرورية لقطاع الرعاية الصحية على مدى العقد الأخير.

وأضاف التقرير، الذي سيتم إطلاقه في مقر الأمم المتحدة صباح اليوم الإثنين بتوقيت نيويورك، أن وزارة الصحة المصرية نفذت خلال السنوات العشر الأخيرة سلسلة من السياسات الاستشرافية الواعدة.

ونوه التقرير الدولى، إلى أن وزارة الصحة والسكان في مصر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وضعت خطة تسارعية من عام 2013 إلى عام 2015، تستهدف تحسين الخدمات المقدمة في رعاية المواليد والطوارئ وتوفير خدمات تنظيم الأسرة، وتدريب الممرضات.

وأثنى التقرير الدولى على ما حققته مصر في مجال الإصلاح التعليمى منذ عام 1990 وحتى الآن بهدف تحسين فرص الحصول على الخدمات التعليمية، لا سيما للسكان المحرومين والفتيات، مؤكدًا أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتلبية الاحتياجات الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.

وفى مجال القضاء على الأمية في مصر، نوه التقرير الدولى إلى ارتفاع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة للشباب من 73% عام 1996 إلى 86% عام 2007، في حين ارتفع معدل الحصول على مصادر المياه النقية من 93% عام 1990 إلى 99% عام 2011، كما ارتفع معدل الوصول إلى مرافق الصرف الصحى المحسن من 72% إلى 95% خلال نفس الفترة.