فيديو.. عادل حمودة لـ«زويل»: لم تقدم شيئًا لمصر ولازم تتعرض على طبيب نفسي

طالب الكاتب الصحفي عادل حمودة، العالم المصري أحمد زويل بـ«الذهاب لطبيب نفسي» نظرا لـ«تغير شخصيته بسبب المرض الذي أصابه وشفاه الله منه».

وقال «حموده» في برنامجه على قناة «النهار»، مساء الأحد: «زويل لم يقدم أي شيء لمصر، واستولى على جامعة النيل ووضع عليها يافطة زي كازينوهات شارع الهرم».

وأضاف: «طريقة وأسلوب أحمد زويل، ردود فعله الحادة نتيجة المرض الذي أصابه، ويجب على مريض زي أحمد زويل أن يعرض نفسه على أحمد عكاشة، الخبير النفسي».

وأصيب أحمد زويل بسرطان النخاع الشوكي، وأعلن في وقت سابق عن شفاءه التام من المرض.