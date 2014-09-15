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وردة شام الذهبي

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وردة شام الذهبي وردة شام الذهبي

الإثنين 15-09-2014 01:41

وردة موحّدة باللونين الأبيض والبنفسجي، ظهرت على الشعر والجاكيتات، في حفل زفاف شام الذهبي إبنة الفنانة أصالة.

أصالة ووالدتها وشقيقتها أماني حرصن على شبكها على شعرهن، بينما زيّن شقيق أصالة أنس وابنها خالد بدلتيهما السوداء بنفس الوردة. إلاّ أنّ هذه الوردة لم تظهر على جاكيت "تيتو"، وهو اسم الدلع الذي تستعمله أصالة عندما ترغب بتدليل زوجها طارق العريان.

 

 

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