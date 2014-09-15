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لهذه الأسباب يفكّر عمرو دياب بترك "روتانا"

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لهذه الأسباب يفكّر عمرو دياب بترك "روتانا" لهذه الأسباب يفكّر عمرو دياب بترك "روتانا"

الإثنين 15-09-2014 02:12

أفادت مصادر مقرّبة من المطرب المصري عمرو دياب، لـ"سيدتي نت"، أنّ المطرب الملقّب بالهضبة، يفكّر جدياً بترك شركة "روتانا" لعدم رضاه عن أسلوب تسويق الشركة لألبومه الأخير"شفت الأيام، إلى جانب تسريب كامل الألبوم على مواقع "اليوتيوب" وبجودة عالية، مما أجبر الشركة إلى الإسراع في إصدار ه في أسواق ، على أنّ يتم توزيعه بعد أيام في الدول العربية الأخرى.

وقد أنشأ جمهور عمرو هاشتاغات على "فيس بوك" بعنوان: "ضد تسريب ألبوم ، اشترِ النسخة الأصلية، عمرو دياب خط أحمر"، كما هاجموا بشدة شركة "روتانا" واتهموها باهتمامها في ألبوم "180 درة" للفنان تامر حسني على حساب ألبوم عمرو، حتى أن صورة ألبوم تامر وضعت على واجهة صفحة "الفيس بوك" الرسمية لشركة "روتانا"، بالرّغم من صدور الألبوم منذ فترة في الأسواق، ومن المفترض أن تقوم الشركة بالترويج للألبوم الأحدث.

 

 

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