تقييم الزمالك – 3 من الصفقات يتألقون رغم الهزيمة

أحمد الشناوي، علي جبر، ومعهما أيمن حفني.. 3 صفقات أبرمها الزمالك ولم تخذله على مستوى الأداء لا النتيجة في مباراة السوبر التي انتهت بفوز الأهلي بركلات الترجيح.

ويقدم FilGoal.com تقييما لأداء لاعبي الزمالك في الموقعة التي حسمتها ركلات الترجيح لصالح الشياطين الحمر.

أحمد الشناوي – 9 من 10

أفضل لاعب في المباراة.. ذهب مع كل ركلات الترجيح التي نفذها نجوم الأهلي باستثناء واحدة.. وخلال اللقاء أنقذ مرماه من قذيفة مدوية لأحمد عبد الظاهر مهاجم الفريق الأحمر.

عمر جابر – 4 من 10

أداء متوسط من النجم الذي لازال محصورا في دور الواعد. لا أخطاء، ولا إبداع.

محمد كوفي – 5 من 10

من المهم الأخذ في الحسبان أنه لاعب وسط يشارك كمدافع ويزامل علي جبر لأول مرة.. لهذا منطقي أنه كان متوسطا، هذا جيد في حد ذاته، طبعا لم ينل درجة أكبر بسبب إهداره أهم ركلة ترجيح في المباراة.

علي جبر – 7 من 10

انطلاقة موفقة للاعب الزمالك القادم من الاتحاد السكندري.. قوي في الالتحامات، تمركز جيد أمام ثنائي هجوم من عمرو جمال وصلاح الدين سعيد.

محمد عبد الشافي – 7 من 10

أفضل لاعبي الزمالك من حيث إنفاق الطاقة البدنية، صنع جبهة قوية للفريق الأبيض دفاعا وهجوما.

إبراهيم صلاح – 6 من 10

مجهود جيد من إبراهيم صلاح، مع خطأ ساذج استحق عليه الإنذار.

معروف يوسف – 5 من 10

لعب ناحية اليمين حتى يسدد كثيرا بقدمه اليسرى، لكن تصويباته لم تكن جيدة.. لم يصنع فرصا، ولم يقطع كرات كثيرة من الأهلي.. مجهوده كان جيدا، واحتفاظه بالكرة كان جيدا، لكنه لم ينفجر بعد.

أحمد توفيق – 5 من 10

مباراة متوسطة غير سيئة بالمرة، من اللاعب الذي يرغب مرتضى منصور رئيس الزمالك في عدم رؤيته مجددا في تشكيل الفريق الأبيض كشرط أساسي لاستمرار حسام حسن مدربا!

أحمد عيد – 5 من 10

تمريراته ربطت بين أيمن حفني وعبد الشافي.. لكن سرعته لم تكن كبيرة، وطاقته لم تسعفه لإحداث فارق لفريقه في الشوط الثاني.

أيمن حفني – 7 من 10

لقطات مهارية ممتازة وعديدة من أيمن حفني، أبرزها الصاروخ الذي تحركت له العارضة.. منطقي أن لياقته لم تسعفه لمساعدة سيسيه بالاندفاع البدني لأنه لا يلعب مباريات بتلك القوة منذ فترة طويلة، لكن هذا تسبب في عدم منحه لتقييم أعلى.

عبد الله سيسيه 5-10

وضح أنه ليس بدينا أو مترهلا، لكنه لم يجد مساعدة كبيرة وبالتالي لم يظهر كثيرا.