أخبار عاجلة

فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا.. مرتضى يجدد الثقة في العميد مديرا فنيا للزمالك

Google+ Print
رسميا.. مرتضى يجدد الثقة في العميد مديرا فنيا للزمالك رسميا.. مرتضى يجدد الثقة في العميد مديرا فنيا للزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تجديد الثقة في الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بعد عاصفة السوبر التي كادت أن تطيح بالعميد مبكرا من القلعة البيضاء.

حسام حسن خسر السوبر المحلي أمام الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، ليحمله مرتضى منصور مسؤولية عدم الفوز بعد تدعيم الفريق بصفقات كلفت النادي 27 مليون جنيه.

واشترط منصور على حسام حسن أن يلعب بثنائي هجوم، وألا يستخدم مجددا عمر جابر أو أحمد توفيق، ما أدى لتدهور العلاقة بين الطرفين، والتهديد من الجانبين بفسخ الارتباط سريعا.

لكن مجلس إدارة الزمالك اجتمع بحسام حسن، وتم نقل الجلسة إلى مكتب مرتضى منصور مع الساعات الأولى من يوم الاثنين، لتهدئة الأجواء بين جميع الأطراف.

وأعلن الزمالك رسميا اليوم الاثنين، أن الجلسة أثمرت عن تفاهم بين مرتضى وحسام حسن، ليستمر العميد مديرا فنيا للفريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع