حركات من شمال مالي تقرر توحيد صوتها تحت مسمى «شعب الأزواد»

قررت حركات من شمال مالي، الأحد، التحدث بصوت واحد باسم شعب «الأزواد» في إطار الحوار المالى الشامل الذي انطلقت مرحلته الثانية في الاول من سبتمبر بالجزائر العاصمة مؤكدين أن الهدف من هذا القرار هو الوصول إلى حل عادل وشامل بالنسبة لجميع الأطراف المعنية.

وصرح رئيس التنسيقية من أجل شعب الأزواد، إبراهيم أغ محمد صالح، عقب لقاء الحركات السياسية المسلحة مع وزير لخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، قائلا «من الآن فصاعدا سنتحدث بصوت واحد باسم شعب (الأزواد) في كفاحه المشروع الذي يستمر منذ أكثر من نصف قرن موضحا أنه تم التوقيع على بروتوكول تفاهم تلتزم من خلاله مختلف الحركات بالعمل سويا من أجل التطلعات المشروعة لشعب «الأزواد».

وأضاف أن كل الحركات المالية جددت أيضا في هذه الوثيقة التي سلمت لوزير خارجية الجزائر ثقتها الكاملة في الجزائر في إطار البحث عن حل نهائي لهذه النزاعات التي تدوم

وأوضح الأمين العام للحركة العربية للأزواد أحمد ولد سيدي محمد، أن التفاهم بين مختلف الحركات جرى في جو من المودة والسلم مشيرا إلى أن هذه المرحلة ستتبع بمراحل أخرى بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل لجميع الأطراف.

يذكر في هذا الصدد أن مفاوضات المرحلة الثانية من الحوار المالي الشامل التي بدأت في الأول من سبتمبر مازالت مستمرة حتى الآن .