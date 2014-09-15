مجلس الأمن يدين قطع رأس الرهينة البريطاني: «جريمة جبانة»

أدان مجلس الأمن الدولي، الأحد، إعدام عامل الإغاثة الإنسانية ديفيد هينز، على يد تنظيم «داعش»، واصفا قطع رأس الرهينة البريطاني بـ«جريمة القتل الجبانة والحاقدة».

وقال المجلس في بيان رئاسي صدر بإجماع أعضائه الـ15 إن «هذه الجريمة هي تذكير مأسوي بالمخاطر المتعاظمة التي تواجه طواقم الإغاثة الإنسانية كل يوم في سوريا»، داعيا إلى احترام فرق الإغاثة الإنسانية التي تعمل في مناطق النزاعات.

وأضاف انه «يجب أن يُهزم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وبلاد الشام، وأن التعصب والعنف والكراهية التي يتبناها يجب أن يتم القضاء عليها».

وأكدت الدول الأعضاء في المجلس أن «هذه الأعمال الهمجية التي يرتكبها تنظيم داعش لن ترهبها بل ستزيدها إصرارا» على تعبئة الحكومات لقتال «داعش» وجبهة النصرة وبقية الجماعات الإسلامية المتطرفة.