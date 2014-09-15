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زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض يتعهد بتشكيل حكومة سويدية جديدة

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زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض يتعهد بتشكيل حكومة سويدية جديدة زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض يتعهد بتشكيل حكومة سويدية جديدة

قال زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض ستيفان لوفين، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إن نتائج الانتخابات أظهرت أن الناخبين في السويد يريدون التغيير.

وقال لوفين لانصار الحزب بعد اعتراف رئيس الوزراء فريدريك رينفلت بالهزيمة في الانتخابات “أنا على استعداد لخوض محاولة تشكيل حكومة جديدة”.

وأوضح أنه سيشرع في إجراء محادثات مع حزب الخضر، لكنه أعرب عن استعداده للتعاون مع “أحزاب ديمقراطية” أخرى.

واستبعد لوفين التعاون مع حزب ديمقراطيي السويد المناهض للهجرة رغم مكاسبه القوية التي حققها في انتخابات الأحد.

وأضاف “أولا وقبل كل شيء، 87 في المئة من الناخبين لم يصوتوا لهم. قيمهم بعيدة جدًا عن قيمنا”.

الألمانية

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