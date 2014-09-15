أخبار عاجلة

فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تسابق رجال الأعمال بكفر الشيخ للتبرع لصندوق ” تحيا مصر ” في احتفالية كبرى

Google+ Print
تسابق رجال الأعمال بكفر الشيخ للتبرع لصندوق ” تحيا مصر ” في احتفالية كبرى تسابق رجال الأعمال بكفر الشيخ للتبرع لصندوق ” تحيا مصر ” في احتفالية كبرى

تحيا

شهد مسرح حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ  مساء أمس  احتفالية فنية كبرى بعنوان “مصر بخير وشعب أصيل” لصالح صندوق “تحيا مصر”، تحت رعاية وحضور المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفرالشيخ كما حضر المهندس حافظ عيسوي السكرتير العام للمحافظة , اللواء عبدالرحمن شرف، مدير أمن كفرالشيخ، ورئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائية، والقيادات التنفيذية للمحافظة والشخصيات العامة وممثلون عن رجال الأزهر والكنيسة والأوقاف وممثلو النقابات والجمعيات الأهلية والإعلاميون والصحفيون.

كما حضر الاحتفال كوكبة من الفنانين والأدباء والشعراء والمطربين منهم الفنانة والمونولجست حمادة سلطان والمطربة إيمان وعدد من الشعراء.

وتسابق رجال الأعمال من أبناء المحافظة للتبرع بآلاف الجنيهات لصالح دعم صندوق تحيا مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية