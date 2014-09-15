تسابق رجال الأعمال بكفر الشيخ للتبرع لصندوق ” تحيا مصر ” في احتفالية كبرى

شهد مسرح حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ مساء أمس احتفالية فنية كبرى بعنوان “مصر بخير وشعب أصيل” لصالح صندوق “تحيا مصر”، تحت رعاية وحضور المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفرالشيخ كما حضر المهندس حافظ عيسوي السكرتير العام للمحافظة , اللواء عبدالرحمن شرف، مدير أمن كفرالشيخ، ورئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائية، والقيادات التنفيذية للمحافظة والشخصيات العامة وممثلون عن رجال الأزهر والكنيسة والأوقاف وممثلو النقابات والجمعيات الأهلية والإعلاميون والصحفيون.

كما حضر الاحتفال كوكبة من الفنانين والأدباء والشعراء والمطربين منهم الفنانة شيرين والمونولجست حمادة سلطان والمطربة إيمان وعدد من الشعراء.

وتسابق رجال الأعمال من أبناء المحافظة للتبرع بآلاف الجنيهات لصالح دعم صندوق تحيا مصر.