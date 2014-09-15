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نشاط مكثف لحزب النور بكفرالشيخ لوضع خطة العمل للمرحلة المقبلة

  • مصر
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شهدت لجان حزب النور المختلفه بمحافظة كفرالشيخ نشاطا مكثفا، الأحد، حيث عقدت اللجنة الإعلامية لأمانة حزب النور بمركز كفر الشيخ اجتماعاً لوضع تصور عام عن خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح إبراهيم يوسف أمين اللجنة بالمركز أنه تم الإستعداد لعمل عدة دورات لدعم أعضاء اللجنة فنياً كدورات للتصميم والتصوير والمونتاج وكتابة الخبر الصحفي.

وأكد «يوسف» أن هذه لدورات تأتى استكمالاً لما تم تنظيمه من محاضرات في دورة «فوتوشوب» والتى مازالت مستمرة حتى الآن.

ومن ناحية أخرى، نظمت اللجنة النسائية بأمانة حزب النور بمركز سيدى سالم ندوة لعناصرها بحضور الدكتور الدكتور محمد ابراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور والأمين العام المساعد للحزب، والدكتور مجدي سليم، أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ، وعضو المجلس الرئاسي.

وناقشت الندوة أعمال اللجان النسائية والموقف السياسى للحزب والدولة وخطورة المرحلة التي تمر بها الدولة.

وشارك في الندوة كلاً من الدكتور إمام خليفة، أمين الحزب بمركز سيدي سالم، وأمينة لجنة المرأة بأمانة محافظة كفرالشيخ.

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