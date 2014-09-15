النائب العام يأمر بحبس مقاول التسليح في مصنع العبور المنهار 4 أيام

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، الأحد، بحبس عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن، ٤٧ عامًا، مقاول التسليح القائم ببناء الطابق المخالف بمصنع العبور المنهار، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، في حادث انهيار مصنع للصباغة بمدينة العبور محافظة القليوبية .

كما أمر النائب العام بضبط وإحضار كل من محسن عسران، مقاول الأخشاب، ورأفت بشاي المهندس المشرف، وأيضا ضبط وإحضار أصحاب المصنع للتحقيق معهم بمعرفة النيابة .

وكلف النائب العام نيابة شمال بنها الكلية بضبط الملف الخاص بالمصنع بجهاز مدينة العبور، وتشكيل لجنة من المهندسين المختصين بمحافظة القليوبية لإجراء المعاينة اللازمة وفحص أوراق الملف .

كما أصدر النائب العام قرارا بتكليف الشرطة، وإدارة الحماية المدنية بمولاة أعمال رفع الأنقاض لإنقاذ ما عسي أن يتواجد أسفلها من الضحايا .

وكانت التحقيقات قد كشفت عن أن ملاك المصنع، قاموا ببناء طابق إضافي بالمصنع بالمخالفة لترخيص البناء، على نحو أدى إلى انهيار المبنى على العمال، حيث أكدت التحريات أن المصنع صادر له ترخيص من جهاز مدينة العبور ببناء طابقين فقط، ولكن ملاك المصنع خالفوا شروط الترخيص وقاموا ببناء طابق ثالث .