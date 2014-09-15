انطلاق حملة «قطرة حياة » لمرضى المنجلية بجدة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة قامت الجمعية السعودية الخيرية لأصدقاء مرضى الثلاسيميا والأنيميا المنجلية بحفل تدشين بمسمى ” قطرة حياة ” بقاعة الأمير بندر بن سلطان بجامعة دار الحكمة وذلك مساء أمس الأول، وشرف الحفل سعد بن مقبل الميمون وكيل الامارة المكلف نيابة عن أمير منطقة مكة.. وفي كلمة له، قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لأصدقاء مرضى الثلاسيميا والأنيميا المنجلية الدكتور غازي عبدالله دمنهوري نبذه عن الأمراض الوراثية ومدى انتشارها ومعاناة هؤلاء المرضى ومدى حاجتهم إلى بناء مركز متخصص حيث إن هؤلاء المرضى يحتاجون إلى زيارات متكررة للعيادات إضافة إلى زيارات شهرية لتلقي عمليات نقل الدم والعلاج المناسب.

وعقب ذلك القى الدكتور هاني الغامدي كلمة بين فيها مدى حاجة هذه الفئة من المرضى للدعم النفسي والمعنوي هم وذويهم، وقد أوضح مدير إدارة الجمعيات منطقة مكة المكرمة بدر إسحاق أهمية مساندة هذه الجمعيات الخيرية التي لها دور مكمل لرعاية وعلاج هؤلاء المرضى وأن الدولة وأولي الأمر- حفظهم الله- لم يقصروا في دعم هذه الجمعيات الخيرية والتوجيه بالدعم لها قدر المستطاع، ثم عرض فيلم وثائقي ع.. واختتام الحفل بعرض لفريق خواطر الظلام إضافة إلى عرض التصميم الهندسي المطلوب لهذا المركز المتخصص لمرضى الثلاسيميا والأنيميا المنجلية وفي ختام الحفل قام رئيس مجلس الإدارة بتقديم درع تذكاري بهذه المناسبة لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله آل سعود تسلمه نيابة عنه وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة والذي قام بتقديم شهادات شكر للجهات المشاركة والداعمة.

من جهتها أوضحت المشرفة على الحملة الأستاذة بثينة القشقري أن الحملة تهدف لنشر الوعي عن المرض ومساعدة المرضى في إنشاء مركز خاص بأمراض الدم الوراثية فكل قطرة دم أو قطرة دواء تمثل الحياة لهؤلاء المرضى.

فيما أوضحت رازان يحيى وميسان عطية المشرفات على التنظيم أن الحملة تتضمن حملات توعوية داخل الجامعات والكليات والمراكز التجارية ونشر إعلانات الحملة في جميع اللوحات الإعلانية في الطرقات والصحف والإذاعة واستقطاب اكبر عدد ممكن من المساهمين والداعمين في إنشاء المركز الطبي بالإضافة إلى عمل اكبر لوحة جدارية مقدمة من الجمهور إهداء إلى الملك عبدالله بن عبد ةالعزيز -حفظه الله- تحمل رسالة أمل إلى المرضى المصابين بهذا المرض والاستفادة من تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي من اجل زيادة نشر الوعي بين أفراد المجتمع.

فيما قدم وكيل إمارة مكة الشكر لكل القائمين على الحملة بالإضافة إلى جميع اللجان التنظيمية الأخرى والجهات الداعمة التي كان لها الفضل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى في نجاح هذا الحفل.