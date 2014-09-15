طرق دبي تطلق 5 تطبيقات ذكية لـ30 خدمة

"جرافيك"

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أمس، خمسة تطبيقات ذكية تقدم 30 خدمة للمتعاملين، تُضاف إلى الخدمات التي أطلقتها في وقت سابق ليصبح الإجمالي 53 خدمة عبر ثمانية تطبيقات، تصل إلى 200 تطبيق مع نهاية العام المقبل.

وقال المهندس مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في فندق العنوان: إن هذه التطبيقات تأتي تنفيذاً للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي المشرف على مبادرة المدينة الذكية، من خلال تقديم الخدمات للجمهور عبر الهاتف المحمول على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع والعام.

وأشار إلى أن المدينة الذكية التي يريدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هي التي تضع راحة ورفاهية السكان في اولوية اهتماماتها، وتقدم خدماتها بكفاءة عالية من خلال التقنيات الحديثة والمتطورة، ويعتبر التنقل الذكي أحد أهم أعمدة المدن الذكية، موضحا ان الهيئة وضعت راحة السكان ورفاهية العيش في قمة أولوياتها بتخطيط وتنفيذ المشاريع، وتعمل على توظيف التقنيات الذكية لتقديم خدماتها للمتعاملين.

تكنولوجيا

وأضاف:»تحرص هيئة الطرق والمواصلات ومنذ إنشائها على امتلاك أحدث التكنولوجيا والريادة في تطبيقاتها الذكية، وفور إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن مبادرة تحويل دبي لمدينة ذكية، أطلقت الهيئة برنامج مدينة دبي الذكية الذي يتكون من ثلاثة برامج فرعية هي: الذكاء المؤسسي، والمواصلات الذكية، والمرور والطرق الذكية، ووضعت خارطة طريق للتحول للمدينة الذكية، تتضمن إطلاق ما لا يقل عن 200 خدمة ذكية على أجهزة الهواتف الذكية في نهاية عام 2015، وتنفيذ ما مجموعه 22 مبادرة ومشروعا دعماً لمبادرة تحول دبي لمدينة ذكية، ونسعى من خلالها لجعل الامارة أفضل مدينة ذكية في أنظمة الطرق والمواصلات على مستوى العالم«.

وبيّن ان التطبيقات الخمسة الجديدة تشمل: الاول: التطبيق الذكي للسائقين والمركبات الذي يتيح للمتعاملين إنجاز مختلف معاملات ترخيص السائقين والمركبات، وتتمثل فوائد هذه الخدمة في كونها أسرع وسيلة لتوفير البيانات في نفس وقت إدخالها متضمنة النص والأرقام والصور والتواقيع والمواقع من خلال نظام (GPS) وبكفاءة عالية، ويقوم التطبيق الذكي تلقائياً بمزامنة البيانات في الخلفية ويخزنها على قاعدة البيانات بحيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى البيانات في التطبيق حتى من دون الاتصال، وتقليل الوقت والجهود للحصول على الخدمة، الذي قد يؤدي إلى تكاليف كبيرة خاصة بالنسبة للشركات التي تعتمد على الخدمة في ترخيص سياراتها، وسهولة الاستخدام مما يساعد على التكيف مع الخدمة الجديدة من خلال التطبيق المعروض، والتعرف الفوري على بيانات العملاء عن طريق مسح الرمز (الباركود) وهي خاصية مميزة لا تستخدم في العديد من التطبيقات الذكية.

ودعم العملاء من خلال التطبيق المحمول كقناة ممتازة لتقديم دعم فوري وفعال، بل هو أيضا وسيلة رائعة لتوسيع نطاق دعم العملاء عن طريق تقديم قنوات جديدة للاتصال والتسليم مباشرة من التطبيق، وجمع معلومات أكثر عن سلوك المستخدمين فيما يتعلق بالتطبيق مثل مدى الأعمار وحدود الإنفاق، ومواءمة التطبيقات الذكية لمدى كبير من الفئات العمرية والوظيفية سواء كان المستخدم فرداً أو شركة.

وتمكين العملاء من دفع ثمن الخدمة بمعدل أمان أعلى خاصة في عملية الدفع بواسطة بطاقات الائتمان أو mPay مما يقلل فرص عمليات السرقة الإلكترونية، وطلب اصدار رخصة قيادة بدل فاقد أو تالف، وطلب تجديد رخصة قيادة، وطلب اصدار شهادة متعلقة بسائق، وطلب ملكية مركبة بدل فاقد أو تالف، وطلب تجديد ملكية مركبة، وتجديد ملكية مركبة مع تغير رقم اللوحة، وشراء رقم مميز، والاستعلام عن المخالفات ودفعها، وشهادة امتلاك أو عدم امتلاك مركبة، وإصدار شهادة ملكية لوحة رقم مميز بدل فاقد أو تالف.

مواقف ذكية

والتطبيق الثاني: المواقف الذكية واهم خدماته تتمثل بالتعرف على رمز المنطقة بشكل تلقائي مع عرض خارطة توضح المواقف الخاضعة للرسوم في إمارة دبي وإمكانية تحديد موقع الموقف لمعرفة رقم المنطقة فيه، ودفع رسوم المواقف من خلال البطاقات الائتمانية دون احتساب أو خصم رسوم الخدمة الإضافية بالإضافة إلى إمكانية دفع الرسوم عن طريق الرسائل النصية، وإمكانية دفع رسوم المواقف لمركبات الإمارات الأخرى دون الحاجة للتسجيل في الخدمة، وتوفير سجل خاص بالتذاكر الإلكترونية السابقة (التي تم استخدامها) وسهولة الحصول عليها، وخدمة الاشعارات التلقائية للعملاء، لإحاطتهم علماً بمجانية المواقف خلال الإجازات الرسمية، وتوفير خدمة شراء وتجديد البطاقات الموسمية خلال شهر نوفمبر المقبل، ودفع المخالفات سيتم توفيرها أيضاً في شهر نوفمبر المقبل.

والتطبيق الثالث: خدمات قطاع الأعمال، ويوفر هذا التطبيق لأصحاب الأعمال إمكانية الحصول على الخدمات الالكترونية المقدمة من الهيئة عبر شريحة واسعة من أجهزة المحمول (أندرويد، أبل ايفون، بلاك بيري) وسيتوفر لاحقا على نظام تشغيل الويندوز، وسيتم تنفيذ المشروع على خمس مراحل.

سالك الذكي

والتطبيق الرابع: سالك الذكي، ويقدم خدمات عديدة اهمها: الاستعلام عن الرصيد، وعرض الرحلات: لعرض رحلات سالك لفترة زمنية محددة والمركبة المرغوب بعرض رحلاتها، والاستعلام عن المخالفات، كما يمكن المستخدم إما عرض قائمة بجميع مخالفات سالك أو عرض قائمة الرحلات غير مدفوعة، التي ستتحول إلى مخالفات في حال عدم تعبئة رصيد كافِ، والاستعلام عن المركبات: للاستعلام عن المركبات باستخدام رقم بطاقة سالك أو باستخدام رقم لوحة المركبة أو عرض جميع المركبات المدرجة في حساب سالك، وإنشاء حساب سالك الكتروني جديد وذلك بإنشاء حساب إلكتروني لإدارة حساب سالك الخاص بك بحيث تستطيع إضافة مركبة وتعبئة حسابك وعرض سجل رحلاتك ومخالفاتك، وتعبئة رصيد سالك باستخدام (ePay): من خلال هذه الخدمة يتم إعادة تعبئة رصيد حساب سالك باستخدام بطاقة ائتمان عن طريق (ePay).

ولإعادة تعبئة حساب سالك يتم إدخال رقم بطاقة إضافة رصيد سالك أو القسيمة الإلكترونية (eVoucher) أو يمكن استخدام الكاميرا الخاصة بالهاتف لالتقاط صورة لرقم بطاقة إضافة الرصيد، وسوف يقوم نظام التعرف على الحروف في التطبيق بقراءة الرقم وإدخاله اوتوماتيكيا، او إعادة تعبئة حساب صديق: اي إضافة رصيد لحساب سالك الخاص بصديقك باستخدام بطاقة تعبئة رصيد سالك أو من خلال القسيمة الإلكترونية (eVoucher) ولتتمكن من ذلك، عليك إدخال تفاصيل حساب صديقك (رقم حساب سالك ورقم التعريف الشخصي)، وإضافة مركبة جديدة على حساب مسجل. والتطبيق الخامس: المواصلات العامة (نول)، ويتيح الاطلاع على الرصيد، وطلب الحصول على بطاقة نول الشخصية ومتابعة الطلب، وتحويل بطاقة نول الفضية/الذهبية الى بطاقة شخصية، وإضافة رصيد الى البطاقة.

ودشن الطاير رسمياً التطبيقات الذكية الجديدة والموقع الالكتروني الجديد للهيئة على الهواتف الذكية خلال المؤتمر الصحافي.

تطوير أنظمة النقل الجماعي

أكد مطر الطاير ان التوسع في تنفيذ التطبيقات والخدمات الذكية يسهم في تحقيق العديد من الأهداف أهمها، تطوير أنظمة النقل الجماعي وتعزيز دورها، ورفع كفاءة أنظمة المرور، والتغير في أساليب إنجاز الأعمال والمعاملات بحيث يصبح من الممكن إنجاز الكثير من المعاملات والتسوق دون الحاجة للقيام بأية رحلات من خلال الخدمات والتسوق الإلكتروني، وزيادة الدور الذي تؤديه قنوات التواصل الاجتماعي في اختيار وسائل التنقل التي يستخدمها الناس، والتأثير في التوزيع الجغرافي للسكان بحيث يزيد التركيز حول محطات النقل الجماعي الرئيسة.

تصاميم معبّرة

وقال أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص رئيس فريق الإشراف على تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة للتحول إلى الحكومة الذكية: الهيئة تحرص على أن تعمل هذه التطبيقات بشكل فعّال ودقيق وأن تتمتع بتصاميم معبّرة، لذا تم توجيه الدعوة لعدد من طلبة الجامعات للمشاركة في تصميمها واختبارها والاستئناس بآرائهم وأفكارهم، وهي خطوة تهدف إلى نشر ثقافة إشراك المتعاملين للوصول إلى خدمات ذكية عالية الجودة، كما استعرض خصائص ومزايا التطبيقات الذكية الجديدة.

تطبيق سالك

وشرح عبد الله البستكي مدير إدارة تقنية المعلومات في قطاع خدمات الدعم الفني المؤسسي في الهيئة تطبيق (سالك) الذكي يتيح للمتعاملين الحصول على تسع خدمات وذكر ان تطبيق المواصلات العامة يتيح الاطلاع على رصيد بطاقة (نول)، والحصول على البطاقة الشخصية بجميع فئاتها ومتابعة الطلب، وتحويل البطاقة الفضية والذهبية الى بطاقة شخصية للاستفادة من خدمات (نول) الإلكترونية وحماية الرصيد، وإضافة رصيد إلى البطاقة، والدفع من خلال بطاقة الائتمان، فيما يوفر تطبيق خدمات قطاع الأعمال في المرحلة الأولى خمس خدمات. دبي ــ البيان

تحديث

أكد مطر الطاير أنه سيتم تحديث كافة أسماء الشوارع والمناطق التي تجرى حالياً إعادة تسميتها بالتعاون مع جهات أخرى في الإمارة، وسيتم تحديثها باستمرار على الأجهزة الذكية والخرائط فور تغييرها تلافياً لأي خطأ أو تأخير للسائقين مستخدمي خدمة وجهتي أو غيرها من الخدمات.