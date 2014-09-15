بالصور .. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بسوهاج‎

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج من ضبط تشكيل عصابي متخصص في جرائم سرقات الدرجات البخارية توصلت جهود الامن إلي قيام كل من – حسن يوسف حسن سن 23 عامل و- محمد عبده أبو القبيصي سن 25 عامل و- محمد عاشور محمد سن 23 عامل ويقيمون ببندر البلينا بتكوين تشكيل عصابي يتزعمة الأول تخصص في سرقات الدراجات البخارية بأسلوب المغافلة .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكورين وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع التالية واقعة المحضر رقم 10357 جنح مركز البلينا لسنة 2014 عن بلاغ المدعو / حمام بدر عبد المقصود ويقيم دائرة المركز سرقة دراجته البخارية

> واقعة المحضر رقم 10400 جنح مركز البلينا لسنة 2014 عن بلاغ المدعو / أحمد جمال عبد الناصر – ويقيم دائرة المركز سرقة دراجته البخارية

> -واقعة المحضر رقم 10401 جنح مركز البلينا لسنة 2014 عن بلاغ المدعو / وجدي محمد عبد الفتاح رشوان

> ويقيم دائرة المركز سرقة دراجته البخارية

> كلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف علي أبعاد نشاطهم الإجرامي واستعاده المسروقات

> تحرر عن ذلك محضر ملحقاً بالمحاضر الأصلية وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.