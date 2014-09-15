ضبط مواد مخدرة بحوزة 4 متهمين بالمنيا‎

نجحت سلطات الامن بمحافظة المنيا من ضبط ضبط 13 قضية مخدرات بينهم 4 قضايا اتجار و8 قضايا تعاطي .

تلقي اللواء اسامة متولي مدير امن المنيا اخطارًا من مباحث المخدرات يفيد ضبط كلا من طارق م 25 سنه عاطل وبحوزته 130 قرص لمخدر التامول بقصد الاتجار .

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5553 لسنة 2014 إداري مركز مغاغة وحامد م 61 سنه بالمعاش من بني مزار وبحوزته 7 قطع من جوهر الحشيش تزن حوالي 150 جرام في القضية رقم 9853 لسنة 2014 إداري مركز بني مزار وصليب ا 45 سنه وبحوزته 60 قرص تامول وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5628 لسنة 2014 إداري مركز ابوقرقاص وماهر ع 60 سنه بالمعاش وبحوزته 80 قرص مخدر وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1635 لسنة 2014 إداري قسم المنيا الجديدة