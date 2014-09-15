النائب العام يأمر بحبس مقاول التسليح في مصنع العبور المنهار لمدة 4 أيام احتياطيا

أمر المستشار هشام بركات النائب العام الليلة ، بحبس عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن ( ٤٧ عاما – مقاول التسليح القائم ببناء الطابق المخالف بمصنع العبور المنهار ) لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة ، في حادث انهيار مصنع للصباغة بمدينة العبور محافظة القليوبية .

كما أمر النائب العام بضبط وإحضار كل من محسن عسران مقاول الأخشاب ، ورأفت بشاي المهندس المشرف، وأيضا ضبط وإحضار أصحاب المصنع للتحقيق معهم بمعرفة النيابة .

> وكلف النائب العام نيابة شمال بنها الكلية بضبط الملف الخاص بالمصنع بجهاز مدينة العبور، وتشكيل لجنة من المهندسين المختصين بمحافظة القليوبية لإجراء المعاينة اللازمة و فحص أوراق الملف .

كما أصدر النائب العام قرارا بتكليف الشرطة وإدارة الحماية المدنية بمولاة أعمال رفع الأنقاض لإنقاذ ما عسي أن يتواجد أسفلها من الضحايا .

وكانت التحقيقات قد كشفت عن أن ملاك المصنع، قاموا ببناء طابق إضافي بالمصنع بالمخالفة لترخيص البناء، على نحو أدى إلى انهيار المبنى على العمال ، حيث أكدت التحريات أن المصنع صادر له ترخيص من جهاز مدينة العبور ببناء طابقين فقط ، ولكن ملاك المصنع خالفوا شروط الترخيص وقاموا ببناء طابق ثالث .

> أ ش أ