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بالصور والفيديو .. ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الذهب من المنازل

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بالصور والفيديو .. ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الذهب من المنازل بالصور والفيديو .. ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الذهب من المنازل

تمكنت المباحث الجنائية بمدرية أمن الأسكندرية من القبض على تشكيل عصابي يتكون من رجل وزوجته تخصص في سرقة  المقتنيات الذهبية و الثمينة من المساكن .

حيث وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى تفيد قيام كلاً من :  خالد عبد الستار محمد مطاوع 43 سنة عامل و مقيم دائرة قسم الدخيلة و السابق إتهامة فى عدد 12 قضية ” سرقات مساكن ” -  زوجته  داليا مرسى إبراهيم مرسى 41 سنة و الهاربة من تنفيذ عدد 7 أحكام سرقات مساكن .

بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة المقتنيات الذهبية و الثمينة من المساكن .

و عقب تقنيين الأجراءات تم ضبطهم و اعترفوا بإرتكاب عدد 23 حادث سرقة مسكن خلال الفترة من 2011 و حتى 2014 .

جارى العرض على النيابة العامة .

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