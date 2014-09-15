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هيئة البريد: أكثر من 6 آلاف مشتري لشهادات استثمار قناة السويس الجديدة اليوم

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هيئة البريد: أكثر من 6 آلاف مشتري لشهادات استثمار قناة السويس الجديدة اليوم هيئة البريد: أكثر من 6 آلاف مشتري لشهادات استثمار قناة السويس الجديدة اليوم

هيئة البريد

قال أحمد صلاح، نائب رئيس الهيئة القومية للبريد لشئون الاستثمار، إن إقبال المواطنين اليوم على مكاتب البريد، لشراء شهادات استثمار “قناة السويس الجديدة”، كان “جيد جدًا”.

وأضاف صلاح خلال مداخلة هاتفية له مساء أمس الأحد، على قناة دريم2 أن :ط أكثر من 6 آلاف مشتري أقبلوا على شراء شهادات الاستثمار ” .

وأوضح صلاح أن :” الفئة التي تتعامل معها هيئة البريد تختلف عن البنوك، حيث يقبل الجمهور على شهادات من فئة 10 جنيه و100 جنيه” ، مؤكدًا أن سحب المدخرات لشراء الشهادات، لن يؤثر على استثمارات هيئة البريد، ولا على العوائد الت تصرف للمتعامل مع الهيئة ” .

كما أشار صلاح إلى أن البنك المركزي وحده، المنوط بإعلان قيمة بيع شهادات الاستثمار، حتى التابع منها لهيئة البريد .

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