مساعد وزير الداخلية الأسبق: التنظيم الدولي للإخوان الأم والراعي الأول لكل التنظيمات الإرهابية

قال اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق إن :” قوات الأمن وجهت ضربات موجعة للجماعات الإرهابية بمختلف مسمياتها وخاصة “جماعة أنصار بيت المقدس” الإرهابية ” ، مشيراً إلى أن :” الخلية التكفيرية التي تم تصفيتها مؤخراً وأعلن عنها وزير الداخلية قد شاركت في 11 عملية إرهابية ” ، لافتاً إلى أن :” قوات الشرطة والجيش ماضية فى تطهير البلاد من العناصر الارهابية ولن تترك إرهابياً يروع الآمنين ” .

وأضاف نور الدين ، خلال حواره على فضائية ” العربية الحدث ” مساء أمس الأحد أن :” التنظيم الدولي الإخواني هو بمثابة الأم لكل التنظيمات الإرهابية والراعي الأول لها” ، موضحاً أن :” تنظيم بيت المقدس الإرهابى يدخل ضمن مجموعة من المسميات الإرهابية من منطلق استراتيجى واحد وفكر واحد مع اختلاف المسمى ” .

وأشار نور الدين إلى أن جهاز الأمن الوطنى بدأ فى التعافى تماماً ومعرفة بؤر وأماكن الإرهاب وبدأ يضع يده على مصادر معلوماتية صحيحة مع التنسيق الجيد مع قاعدة البيانات بوزارة الداخلية من أجل إفشال المخططات الإرهابية ، لافتاً إلى أن قوات الجيش والشرطة أخذت بحق أولادنا الشهداء الذين راحوا ضحية العمل الإرهابى فى حادث الفرافرة والضبعة والعمليات الإرهابية التى وقعت الأيام الماضية .

وتابع أن على القوات الأمنية أن تكون على حذر وترقب أكبر في تحركاتها داخل منطقة سيناء والمناطق الحيوية ، متوقعاً قيام المنظمات الارهابية بعمليات انتقامية خلال الأيام القادمة وهو ما سيواجة بقوة وحزم .