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الزمالك: اجتماع بين حسام حسن ومرتضى لتهدئة الأجواء.. والعميد لن يرحل

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الزمالك: اجتماع بين حسام حسن ومرتضى لتهدئة الأجواء.. والعميد لن يرحل الزمالك: اجتماع بين حسام حسن ومرتضى لتهدئة الأجواء.. والعميد لن يرحل

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لتهدئة الأجواء التي توترت بين رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور وحسام حسن المدير الفني للفريق.

وصرح أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة لـFilGoal.com "المجلس والجهاز الفني سيجتمعان في منزل مرتضى منصور لتهدئة الأجواء بين الطرفين، وحسام حسن سيستمر مع الزمالك".

وكان مرتضى منصور ألمح إلى رغبته في إقالة العميد بعد خسارة السوبر المحلي أمام الأهلي بركلات الترجيح.

واشترط مرتضى في تصريحاته لـFilGoal.com أن يقبل حسام حسن بتدخلاته في الفنيات، وأن يستبعد عمر جابر وأحمد توفيق من الفريق، وأن يلعب بثنائي في هجوم الفريق.

وأقام مرتضى منصور اجتماعا لمجلس الإدارة، ثم رحل عن النادي وترك للأعضاء مسؤولية مقابلة الجهاز الفني بالكامل.

لكن سليمان أكد لـFilGoal.com "سيتم تلطيف الأجواء بين الطرفين، الجميع يحترم الآخر في الزمالك، ولن تكون هناك مشكلة".

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