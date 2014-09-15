وزير خارجية مالى يشيد بالجهود الجزائرية فى الأزمة المالية

أشاد وزير الخارجية المالي عبدولاى ديوب اليوم الأحد بالجهود الحثيثة التى تبذلها الجزائر من اجل تشجيع الماليين على تبنى “صوت واحد” ، معربا عن أمله فى أن تساهم هذه المرحلة الجديدة فى التقدم أكثر فأكثر.

وأعرب ديوب ـ فى تصريح أدلى به عقب لقائه بنظيره رمطان لعمامرة ـ عن أمله فى أن تسجل هذه المرحلة الجديدة التى تضم الأطراف المالية تقدما اسرع وتساهم فى خلق ثقة أكبر من اجل احداث تقدم فى المفاوضات ، معتبرا انه للتقدم بشكل اسرع يتعين على الجميع أن يفهموا ان المباحثات ترتكز على عدد من الالتزامات.

وفي هذا الإطار ، ذكر أن خارطة الطريق تتطرق إلى “مبادىء أساسية” لهذه المفاوضات من شأنها أن تكون “محور نقاشنا”.

وحول محادثاته مع لعمامرة ، أوضح ديوب انه بحث مدى التقدم الحاصل فى المفاوضات كما تعرف على توصيات وأفكار مجتمعات شمال مالى ، مشيرا إلى ان الاطراف المالية بصدد خوض مباحثات جوهرية ستسمح لنا بالتكفل بالمشكلات الحقيقية.

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