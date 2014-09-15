أخبار عاجلة

فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير خارجية مالى يشيد بالجهود الجزائرية فى الأزمة المالية

Google+ Print
وزير خارجية مالى يشيد بالجهود الجزائرية فى الأزمة المالية وزير خارجية مالى يشيد بالجهود الجزائرية فى الأزمة المالية

أشاد وزير الخارجية المالي عبدولاى ديوب اليوم الأحد بالجهود الحثيثة التى تبذلها الجزائر من اجل تشجيع الماليين على تبنى “صوت واحد” ، معربا عن أمله فى أن تساهم هذه المرحلة الجديدة فى التقدم أكثر فأكثر.

وأعرب ديوب ـ فى تصريح أدلى به عقب لقائه بنظيره رمطان لعمامرة ـ عن أمله فى أن تسجل هذه المرحلة الجديدة التى تضم الأطراف المالية تقدما اسرع وتساهم فى خلق ثقة أكبر من اجل احداث تقدم فى المفاوضات ، معتبرا انه للتقدم بشكل اسرع يتعين على الجميع أن يفهموا ان المباحثات ترتكز على عدد من الالتزامات.

وفي هذا الإطار ، ذكر أن خارطة الطريق تتطرق إلى “مبادىء أساسية” لهذه المفاوضات من شأنها أن تكون “محور نقاشنا”.

وحول محادثاته مع لعمامرة ، أوضح ديوب انه بحث مدى التقدم الحاصل فى المفاوضات كما تعرف على توصيات وأفكار مجتمعات شمال مالى ، مشيرا إلى ان الاطراف المالية بصدد خوض مباحثات جوهرية ستسمح لنا بالتكفل بالمشكلات الحقيقية.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا