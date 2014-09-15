انفجار عبوة ناسفة وإبطال مفعول أخرى بجوار خط الغاز الطبيعي بالعاشر من رمضان

انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع، اليوم الأحد، بجوار خط الغاز الطبيعي الخاص بمدينة العاشر من رمضان، وتم إبطال مفعول أخرى قبل انفجارها، دون حدوث تلفيات بالخط أو إصابات .

وتلقى مدير أمن الشرقية اللواء سامح الكيلاني، بلاغا بوقوع انفجار مدوٍ، عند الكيلو 62 بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، أمام مدينة العاشر من رمضان .

وانتقل على الفور خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية، بإشراف مديرها العميد أحمد الشوادفي، وتم فرض طوق أمني حول المنطقة، وبمعاينة موقع الانفجار، تم العثور على بقايا انفجار عبوة ناسفة إسطوانية الشكل تحتوي على مواد متفجرة ومزودة بمؤقت ذاتي، بجوار خط الغاز المسئول عن تغذية مدينة العاشر من رمضان، ونظرًا لضعف قوتها، لم ينفجر الخط، ولم يتأثر تدفق الغاز .

وأثناء تمشيط المنطقة المحيطة، تم العثور على عبوة ناسفة أخرى، على بعد أمتار من موقع الانفجار، كشفتها الكلاب البوليسية المرافقة للقوات، وتم التعامل معها وإبطال مفعولها قبل أن تنفجر في القوات المتواجدة بالموقع .

وتم تحرير محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية .

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