ربة منزل تقتل ابنه شقيقها لاستيائها من بكاءها المستمر بالمنوفية

تجردت ربة منزل ونجلها من مشاعر الانسانية وقتلا ابنه شقيقها التى يبلغ عمرها عامين ونصف بعد تعذيبها بالحرق الذى لم تتحمله الطفلة ولقيت مصرعها تم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير امن المنوفية اخطارًا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث شبين الكوم بتلقيه بلاغا بمصرع بسملة تامر ابو اليزيد عامين ونصف مقيمة بقرية شنوان متاثرة باصابتها بحروق وكدمات بانحاء جسدها .

وبسؤال والدتها سوسن عمر نبيل ٢٢ سنة ربة منزل قررت انها سافرت منذ شهر ونصف للسكن رفقة شقيقة زوجها ابتسام ابو اليزيد ونجل شقيق زوجها محمود ناصر ابو اليزيد بالقاهرة حيث يعملان خفراء لفيلا بالتجمع الخامس ومنذ حوالى ١٠ ايام تركت نجلتها بحوزتهما وعادت للقرية وفوجئت منذ ايام بحضور الثانى وبرفقته نجلتها وتبين صابتها بحروق شديدة وتوفيت متاثرة باصابتها واتهمت شقيقة زوجها ونجل شقيق زوجها بقتل نجلتها .

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء جمال شكر مدير ادارة البحث الجنائى لكشف غموض الحادث واسفرت التحريات ان وراء ارتكاب الواقعة كلا من ابتسام ابو اليزيد ٢٧ سنة ربة منزل ومحمودسمير ابو اليزيد ٢٧ سنة عامل وعقب تقنين الاجراءات تم ضبطهما ،واعترفا بارتكابهم للواقعة لاستيائهما من كثرة بكاء الطفلة وعدم تحملها وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق