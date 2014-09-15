أهالي ضحايا مصنع الصباغة المنهار بالعبور يقطعون الطريق لتاخر جهود إنقاذ العالقين

إحتج العشرات من اهالى وضحايا مصنع الصباغة المنهار بمدينة العبور لتاخر الجهود في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض وعدم ارسال اوناش لرفع الانقاض وقاموا بقطع الطريق ومنعوا مرور السيارات

> واكد مصدر أمني ، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوي للتعامل مع الحادث ، حيث كثفت أجهزة الأمن والحماية المدنية جهودها لاخراج ال 4 أشخاص العالقين تحت الأنقاض

> و تم الإستعانة بمعدات من شركة المقاولون العرب للرفع الانقاض

واكد المصدر ،أن اجهزة الامن تعمل علي قدم وثاق لاستخراج العمال العالقين تحت الانقاض ، مشيرا الي ان التوقعات تشير ان عدد العمال العالقين يتراوح اعدادهم مابين اربع وخمس افراد .

يذكر انه قد لقي عامل مصرعه وأصيب 20 آخرين فى حادث انهيار المصنع أثناء قيام صاحب المصنع ويدعي موسي رمزي بتعلية الطابق الثالث أنهارت الخرسانة علي الطابقيين الاول والثاني أثناء قيام العاملين وأسفر الحادث عن مصرع صمويل شحاتة و20 مصابا .

وأكدت التحريات الأولية لرجال المباحث ان المصنع مرخص له ببناء طابقين فقط وان الطابق الثالث المنهار ليس له قرار ترخيص، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بندب بسرعة ضبط واحضار صاحب المصنع والمهندس القائم علي العمل وتحريات المباحث حول الواقعة وبيان عما اذا كان الطابق المنهار قد صدر له قرار تعلية من عدمه