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مصرع 160 شخصا غرقا شمال تاجوراء بطرابلس

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لقي أكثر من 160 شخصا، من جنسيات أفريقية مختلفة، مصرعهم اليوم الأحد بمنطقة الحميدية شمال تاجوراء، جراء غرق أحد القوارب الذي كان على متنه أكثر من 200 شخص داخل المياه الإقليمية الليبية في هجرة غير شرعية.

وقال المتحدث باسم البحرية الليبية العقيد أيوب القاسم، في تصريحات صحفية، إن أكثر من 160 شخصا لقوا مصرعهم جراء غرق قارب كان يحمل أكثر من 200 شخص في هجرة غير شرعية بمنطقة الحميدية شمال تاجوراء عبر المياه الإقليمية الليبية.

وأضاف أن غفر السواحل بمنطقة الحميدية لقطاع طرابلس استطاع إنقاذ 36 من الغرق بينهم 3 سيدات، وتم نقلهم للمستشفيات لمتابعة حالتهم، وأكد أن غفر السواحل الليبي مستمر في عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث من موقع الحادث.

وتشهد سواحل ليبيا حالة من الفوضى من قبل منظمي الهجرات غير الشرعية وسط سقوط مئات القتلى جراء غرف القوارب التي يستقلونها.

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