فتح مكاتب البريد فترة مسائية لطرح شهادات مشروع قناة السويس الجديد بشمال سيناء

تقرر فتح مكاتب البريد فى محافظة شمال سيناء خلال الفترة المسائية نظرا لإنقطاع شبكات الإتصالات خلال فترة العمل الرسمية نهارا لإمكان طرح شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديد على المواطنين.

وأعلن مصدر مسؤول فى مكتب بريد العريش المركزى أنه تقرر أن يتم فتح مكاتب البريد وعددها 21 مكتبا على مستوى مراكز ومدن محافظة شمال سيناء فترة إضافية تبدأ من الساعة السادسة مساء لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لشراء شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديد .

يذكر أن فروع البنوك العاملة فى شمال سيناء لجأت مؤخرا الى تركيب أجهزة التقاط الإنترنت من خلال الأقمار الصناعية نظرا لإنقطاع شبكات الإتصالات والإنترنت خلال فترات النهار ، ما مكنها من اجراء العمليات البنكية وبيع شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديد للمواطنين.

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