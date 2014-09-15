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سفير مصر بنواكشوط : موريتانيا تستفيد من برامج مصرية لتسوية المنازعات وحفظ السلام

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سفير مصر بنواكشوط : موريتانيا تستفيد من برامج مصرية لتسوية المنازعات وحفظ السلام سفير مصر بنواكشوط : موريتانيا تستفيد من برامج مصرية لتسوية المنازعات وحفظ السلام

أعلن السفير المصري في نواكشوط أحمد فاضل يعقوب أن قدمت الدعوة لموريتانيا للاشتراك في العديد من الدورات والبرامج التدريبية في مجال تسوي المنازعات وحفظ السلام ، اضافة الي مكافحة الإتجار بالبشر.

وأوضح السفير يعقوب أن موريتانيا ستشارك في دورات تدريبية في مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام حول مجال مكافحة الإتجار بالبشر تستهدف تعزيز قدرات الموريتانيين في كيفية مكافحة هذه الظاهرة ذات الأبعاد الإقليمية والدولية والأطر القانونية التي تحكم عمليات الإتجار بالبشر والجهود الوطنية والعربية والدولية في هذا المجال.

وأضاف أن موريتانيا ستستفيد كذلك من البرنامج التدريبي للمكون العسكري للقوة الأفريقية الجاهزة لقدرة اقليم شمال أفريقيا والتي تنظم دورات في مركز القارة لتسوية المنازعات وحفظ السلام.

وأشار الي أن دعوة موريتانيا لهذه الدورات هو استمرار للجهود الرامية لتعزيز التعاون وتدريب كوادر في هذه المجالات ، ونوه بأنه سبق وأن شارك سبعة من كوادر الشرطة الموريتانية الشهر الماضي في دورة حول عمليات نزع السلاح والتسليح وإعادة الإدماج.

أ ش أ

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