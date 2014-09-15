مرتضى يغادر اجتماع ' محاسبة العميد ' غاضبا بعد خلاف مع سليمان

غادر غاضبا مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اجتماع مجلس إدارة طارئ تم عقده لمحاسبة حسام حسن المدير الفني للفريق.

وقال مراسل FilGoal.com من داخل نادي الزمالك، إن مرتضى غادر الاجتماع متعجلا، وغاضبا.

حاول أعضاء مجلس الإدارة اللحاق بمرتضى منصور، وتهدئته، لكن من دون جدوى.

وطلب مرتضى من أعضاء مجلس الإدارة أن يتركوه وشأنوه في الوقت الحالي، وغادر النادي.

وعلم FilGoal.com أن مرتضى غادر الاجتماع بعدما غضب من رأي عضو مجلس الإدارة أحمد سليمان.

وكان مرتضى منصور قد المح إلى رغبته في إقالة حسام حسن المدير الفني للفريق بعد خسارة الزمالك للقاء السوبر أمام الأهلي بركلات الترجيح.

وذكر أحمد شوبير الإعلامي في قناة CBC TWO أن مرتضى يرغب في تخيير حسام حسن بين اللعب بثنائي في خط الهجوم وإبعاد أحمد توفيق وعمر جابر عن الفريق، أو الإقالة.

ويرفض سليمان اقتراح مرتضى منصور بإقالة حسام حسن، وهو ما أدى حدوث خلاف بين الطرفين.