رحيل: البطولة الثالثة .. غيري في أندية كبيرة يظل سنوات ولا يتوج

لا يستطيع صبري رحيل ظهير أيسر الأهلي أن يصف سعادته بالفوز بكأس السوبر البطولة الثالثة له بالقميص الأحمر على حساب فريقه السابق الزمالك.

ونجح رحيل في تسجيل الركلة الواحدة التي لم يتجه معها أحمد الشناوي حارس الزمالك ضمن ركلات الترجيح التي انتهت بفوز الأهلي 5-4 بعد الوصول للركلة السابعة.

وقال رحيل لـFilGoal.com: "لا أستطيع أن أصف سعادتي، خلال أشهر قليلة توجت بثلاث بطولات (الدوري وكأس السوبر الإفريقي وكأس السوبر المصري)".

وأضاف "هناك لاعبين تظل سنوات مع أندية كبيرة ولا تحصل على بطولات".

وتحدث رحيل عن أصعب لحظة له في المباراة مشيرا "عندما أهدرنا ركلتين كانت هذه هي اللحظة الأصعب، ولكن عندما جاء الدور عليّ في التسديد لم أخش شيئا ونجحت في التسجيل".