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تقييم الأهلي – لا نجم، الفريق هو النجم

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تقييم الأهلي – لا نجم، الفريق هو النجم تقييم الأهلي – لا نجم، الفريق هو النجم

لا يوجد لاعب حصل على 9 من 10.. لكن الفريق إجمالا متوسط أرقامه كانت مرتفعة لدرجة منح الأهلي القدرة على حصد السوبر من براثن الزمالك.

ويقدم FilGoal.com تقييما للاعبي الأهلي في السوبر الثامن في خزينة القلعة الحمراء.

شريف إكرامي – 7 من 10

تصدى لركلة ترجيح، تصدى لقذيفة مدوية من أيمن حفني أو ساهم في ردها لأن العارضة أيضا لعبت دورا.. كان ثابتا ومتميزا.

باسم علي – 7 من 10

لم يكن مرتبكا في الدفاع.. لم يقف ساكنا دون هجوم.. تحرك كثيرا خاصة في الشوط الأول، وأرسل 4 عرضيات بطريقة مميزة. مباراة جيدة للغاية للاعب الذي يحاول شغل فراغ كبير تركه أحمد فتحي.

محمد نجيب – 6 من 10

لم يجد الكثير من المصاعب في ظل انعزال عبد الله سيسيه عن وسط ملعب الزمالك.

سعد سمير – 6 من 10

لم يجد الكثير من المصاعب في ظل انعزال عبد الله سيسيه عن وسط ملعب الزمالك.

صبري رحيل – 6 من 10

باسم علي وجد مساندة في اليمين من وليد سليمان، يسارا صبري لم يجد مساندا.. فلم يتقدم، وكان حريصا بشكل ربما أزيد من الحاجة، لقطات كثيرة ظهرت فيها مساحات كان بإمكانه استغلالها.

حسام عاشور – 6 من 10

ثابت كعادته، يمرر بدون مخاطرة.. لا يمكن محاسبته على عدم الزيادة الهجومية في ظل التعليمات له بالدفاع في وجود رزق وغالي للواجبات الهجومية.

حسام غالي – 5 من 10

أفضل كثيرا من مباراتي السنغال وتونس، بلا أخطاء كارثية، لكنه كذلك لازال شبحا لحسام غالي القديم.

محمد رزق – 7 من 10

نجح في ربط ثنائي ارتكاز الأهلي بصناع اللعب، تحرك كثيرا مع باسم علي في اليمين، وكان نشيطا، نستطيع أن نقول إنه قدم أوراق اعتماده مع القلعة الحمراء.

وليد سليمان – 8 من 10

كعادته، متحرك ونشيط ومهاري.. الأهلي يخسر نصف قوته حين يتعرض هذا اللاعب للإصابة.

صلاح الدين سعيد – 6 من 10

تكليفات دفاعية لصلاح الدين سعيد، التزم بها تماما.. قدم مباراة جيدة إجمالا، لكنه لم يستطع تهديد دفاع الزمالك كثيرا.

عمرو جمال – 7 من 10

دافع، ضغط، وهاجم.. فعل الكثير، لكن الأهلي لم يمنحه الكثير من الكرات لتحويلها إلى أهداف.. مباراة طيبة من عمرو جمال، لكن ليست مبهرة.

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