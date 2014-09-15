بالفيديو .. الزمالك ينسى آلام حراسة المرمى في وجود الشناوي

أخيرا، أصبح مرمى الزمالك به حارس ينسيه آلام السنوات الأخيرة في وجود أحمد الشناوي الذي تألق أمام الأهلي في كأس السوبر يوم الأحد.

الشناوي ليس فقط تألق في ركلات الترجيح ونجح في صد ركلتين، بل أنه ذهب مع كل الكرات التي سددها لاعبو الأهلي باستثناء واحدة.

الزمالك عانى طوال السنوات الماضية من تراجع مستوى عبد الواحد السيد حارس المرمى، بجانب عدم الثقة في محمد أبو جبل الحارس البديل صاحب المستوى المتذبذب.

ولكن مع الشناوي يبدو أن الزمالك سينسى هذا المركز سنوات طويلة بعد أدائه أمام الأهلي.

وخلال المباراة ظهر الشناوي في أكثر من لقطة يستعرضها FilGoal.com..

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هذا بجانب ركلات الترجيح