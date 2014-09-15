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بالفيديو .. مرتضى: لو والدتي دربت زمالك اليوم ستفوز بكل البطولات

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بالفيديو .. مرتضى: لو والدتي دربت زمالك اليوم ستفوز بكل البطولات بالفيديو .. مرتضى: لو والدتي دربت زمالك اليوم ستفوز بكل البطولات

تهكم مرتضى منصور رئيس الزمالك على الخسارة التي نالها فريقه أمام الأهلي في مباراة السوبر يوم الأحد بشكل ساخر.

وخسر الزمالك من الأهلي للمرة الثالثة في مباراة كأس السوبر بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

وقال مرتضى عقب اللقاء في تصريحات تليفزيونية: "لو والدتي قامت بتدريب هذا الفريق للزمالك ستفوز بكل البطولات، فما بالكم بحسام حسن مدرب منتخب الأردن السابق".

مرتضى منصور حمل حسام حسن مسؤولية خسارة السوبر أمام الأهلي بركلات الترجيح، وأكد أن مجلس الإدارة غاضب من العميد وبصدد اتخاذ قرار بشأن مستقبله مع الفريق.

شاهد تصريحات مرتضى من هنا

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فيديو اليوم السابع

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