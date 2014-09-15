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كوفي: أنا أسف .. سأحارب مع الزمالك لحصد بطولة

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كوفي: أنا أسف .. سأحارب مع الزمالك لحصد بطولة كوفي: أنا أسف .. سأحارب مع الزمالك لحصد بطولة

وجه محمد كوفي لاعب وسط الزمالك اعتذاره لجماهير الفريق الأبيض عقب الخسارة أمام الأهلي بركلات الترجيح بسبب إهداره ركلة كادت تتوج الفريق الأبيض.

وكان الزمالك متقدما على الأهلي بفارق هدفين في ركلات الترجيح ولكن أحمد سمير أضاع، وفي الركلة الخامسة سددها كوفي في السماء.

وقال اللاعب البوركينابي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (Instgram):" أنا أسف، آسف حقا".

وأضاف "فخور بكل جماهير الزمالك، سعيد بكوني لاعبا في صفوف هذا النادي، وسأحارب بكل قوة لحصد بطولة".

وأتم "أحبكم جميعا".

وانضم كوفي للزمالك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع دهوك العراقي.

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