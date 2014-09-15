ميلان يهزم بارما 5-4 في مباراة عامرة بالأهداف المجنونة

روما، (إفي): حقق ميلان فوزا تاريخيا على بارما في مباراة عامرة بالإثارة والجنون والأهداف بنتيجة 5-4 اليوم في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وواصل ميلان تألقه مع المدرب "الحماسي" الجديد فيليبو إنزاجي ليحصد الفوز الثاني على التوالي والنقطة السادسة، ويتصدر الكالتشيو بفارق الأهداف عن حامل اللقب يوفنتوس ووصيفه روما.

أما بارما، الحصان الأسود في الموسم الماضي، فخسر مباراته الثانية وقبع في ذيل الجدول دون نقاط.

بدأ الجنون حين سجل الوافد الجديد للروسونيري جياكومو بونافنتورا هدفه الأول بتسديدة ماكرة بعد مراوغة رائعة أعقبت تمريرة من الياباني كيسوكي هوندا.

لكن بارما أدرك التعادل سريعا بعد تبادل جميل للكرات على طريقة "تيكي تاكا" ليتسلم المخضرم أنطونيو كاسانو عرضية يحولها بالرأس الى شباك الحارس الإسباني دييجو لوبيز في فريقه السابق.

ورجح هوندا كفة ميلان مجددا بهدف ثان من ضربة رأس متقنة حول بها عرضية إجنازيو أباتي بعد هجمة بدأها الفرنسي المتألق جيريمي مينيز.

وتحصل مينيز على ركلة جزاء قبل انتهاء الشوط ليوسع منها الفارق ويحرز ثالث الأهداف.

ومع بداية الشوط الثاني قلص بارما الفارق بتسجيل الهدف الثاني عبر التشيلي كريستوبال خوركيرا من متابعة لكرة عرضية.

ولعب ميلان بـ10 لاعبين بعد طرد مدافعه دانييل بونيرا.

لكن زميله الهولندي نيجل دي يونج سجل الهدف الرابع للفريق اللومباردي من انفراد تام من منتصف الملعب وتسديدة أرضية هادئة.

وسجل بارما هدفه الثالث من ضربة رأس ممتاز سددها اليساندرو لوكاريلي بعد ركلة ركنية.

وتعرض البرازيلي فيليب دياز مدافع بارما للطرد لتتساوى الكفتين في آخر ربع ساعة.

وسجل مينيز أجمل أهداف الكالتشو والموسم بأكمله حتى الآن بعد أن خطف كرة من دفاع بارما ليضع الكرة من خلف الحارس أنطونيو ميرانتي بذكاء شديد ثم يسدد الكرة بـ"الكعب" بطريقة خارقة الى داخل الشباك مختتما الخماسية.

لكن ماتيا دي تشيلو ودييجو لوبيز منحا بارما هدفا رابعا "مجانيا" حين أعاد الأول لحارسه الكرة لكن الاخير تعثر في العشب وترك الكرة تتسلل الى شباكه.