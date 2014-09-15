كشف حساب السيسي السيسي في أول 100 يوم رئاسة (ملف خاص)

مرتديًا بدلته المدنية، التي استبدلها مكان «العسكرية»، والتي كانت في نظره حياته كلها، واقفًا أمام شخصيات تنوعت ألقابها بين ملك ورئيس وأمير ووزير، في وقت يترقب ملايين المصريين كلمته الأولى بعد أدائه اليمين الدستورية ليتولى رئاسة البلاد، ليخرج لهم واصفًا مهمته الجديدة، بقوله: «شرف عظيم.. ومسؤولية كبيرة».

وخلال حملته الانتخابية في السباق الرئاسي، لم يقدم السيسي وعودًا صريحة للمصريين عما سيقدمه لهم في أول 100 يوم من حكمه، لكن قال في الساعات الأولى من رئاسته لأرض المحروسة، 8 يونيو 2014: «أعتزم أن تشهد مرحلة البناء المقبلة بمشيئة الله تعالى نهوضًا شاملًا على المستويين الداخلي والخارجي لنعوض ما فاتنا، ونصوب أخطاء الماضي».

ووعد السيسي الشعب في رؤيته العامة بتأسيس «مصر المستقبل.. دولة قوية.. محقة عادلة.. سالمة آمنة.. مزدهرة تنعم بالرخاء.. تؤمن بالعلم والعمل.. وتدرك أن خيراتها يتعين أن تكون من أبنائها ولأبنائها.. وسيتواكب مع بناء الداخل.. إعادة إحياء لدورها الرائد إقليميًا والفاعل دوليًا».

ومع وصول السيسي إلى أول 100 يوم من عمر حكمه، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه: «إلى أي مدى استطاع تحقيق ما أراد؟»، وربما يمكن الإجابة عنه في الملف، الذي أعدته المصري اليوم، مقدمة لقارئها كشف حساب الرئيس.

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