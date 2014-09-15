إلغاء المؤتمر الصحفي بعد قمة السوبر.. ومرتضى منصور: حزين لضياع البطولة

أعرب رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور عن حزنه العميق وصدمته الشديدة لضياع بطولة السوبر، مضيفًا أنه سيعقد اجتماعاً مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للوقوف على الأخطاء وأسباب الخسارة .

ورفض الجهازان الفنيان للفريقين الإدلاء بأية تصريحات للصحفيين وأسرع نجوم الزمالك إلى الحافلة لمغادرة الإستاد، وتم إلغاء المؤتمر الصحفي بعد مباراة السوبر التي خسرها الأبيض أمام الأهلي بركلات الترجيح.

وفاز الأهلي على منافسه التقليدي الزمالك 5-4 بركلات الترجيح، ليقتنص كأس السوبر المصري للمرة الثامنة في تاريخه، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما، في افتتاح الموسم الكروي 2014-2015على ستاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري، وانتهى وقته الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

ونجح الأهلي في تعويض تأخره بركلات الترجيح بفارق ركلتين، في الوقت الذي فشل فيه لاعبو الزمالك في استغلال تقدمهم المبكر، لينجح لاعبو الأهلي في التعويض والتقدم، بفضل إخفاق لاعبي الأبيض في التسديد، على الرغم من تألق حارس مرماهم أحمد الشناوي الذي تصدى للكرتين.



>وأحرز للزمالك في ركلات الترجيح محمد عبدالشافي وخالد قمر وعمر جابر وأحمد توفيق، وأهدر أحمد سمير وكوفي وإبراهيم صلاح، بينما أحرز للأهلي محمد نجيب وباسم على وسعد سمير وصبري رحيل ومحمد رزق، وأهدر أحمد عبدالظاهر ووليد سليمان.

وعلى الرغم من الإثارة الكبيرة التي اتسمت بها ركلات الترجيح إلا أن الوقت الأصلي للمباراة كان بعيدًا تمامًا عن الإثارة والمستوى الفني المنتظر من فريقين بحجمهما، وهو ما يجسد المعاناة التي تواجهها الكرة المصرية .

الشوط الأول جاء فاترا وفقير فنيا لأقصى درجة رغم الأفضلية النسبية لفريق الأهلي الذي نجح في الاستحواذ على الكرة معظم فترات هذا الشوط لكن دون فاعلية هجومية مؤثرة على مرمى أحمد الشناوي حارس الزمالك، وفي المقابل كان أداء الزمالك أقل بكثير خاصة مع اعتماد لاعبيه على الأداء الفردي المهارات الفنية في ظل غياب واضح للانسجام بين معظم لاعبيه خاصة في خطي الدفاع والهجوم.

وتمكن لاعبو الأهلي من فرض سيطرتهم مبكرًا بفضل تقارب الخطوط والتحرك الجماعي، وعدم وجود مساحات تقريبا بين لاعبيه، علاوة على الضغط المتقدم على لاعبي الزمالك في وسط الملعب، لمنعهم من بناء الهجمات بشكل سليم.

أول فرصة حقيقية في اللقاء جاءت حمراء، في الدقيقة الخامسة، عن طريق وليد سليمان الذي سدد من ركلة حرة على حدود المنطقة ارتدت من القائم الأيسر لمرمى الشناوي ولم تجد المتابعة رغم الوقوف المعتاد من دفاع الزمالك لمشاهدة نهاية الفرصة.

منحت هذه الفرصة الخطرة مزيد من الثقة للاعبي الأهلي الأكثر تفاهما وانسجاما، والحائط الشبكي الذي صممه مديره الفني كارلوس جاريدو في وسط الملعب المكون من «الحسامين» عاشور وغالي في الإرتكاز، ووليد سليمان ومحمد رزق على الطرفين، ومعاونة الظهيرين المتحركين باسم على وصبري رحيل.

أما الزمالك فوضح أن طريقة لعبه إعتمدت على التمريرات الطولية الأمامية «المرسلة بدون عنوان» من الخلف إلى الأمام، لعبدالله سيسيه المهاجم الوحيد الصريح، علاوة على مفتاح لعب وحيد هو أيمن حفني، لكن هذه الطريقة لم تكن ذات أي تأثير، في ظل الاداء الفردي وعدم وجود أي دعم من لاعبي الوسط إبراهيم صلاح وأحمد توفيق، وخروج المخضرم أحمد عيد عبدالملك من «الفورمة» امام حيوية وحماس باسم على ظهير أيمن الاهلي.

وتحطمت معظم المحاولات البيضاء مبكرا بسبب تألق سعد سمير ومحمد نجيب في ألعاب الهواء عزل مهاجما تمام دون محاولات الوصول الزملكاوية إلى مرمى شريف إكرامي، خاصة وان الطرفين كانا غائبين تماما.

والملاحظ أنه بمرور الوقت كان الخط الأمامي للأهلي يكتسب المزيد من الأرض في منتصف ملعب الزمالك، خاصة في ظل حالة تفاهم الثنائي وليد سليمان وعمر جمال، وحيوية الإثيوبي صلاح سعيد، وقابلهما أداء «مقبول» من أفضل خطوط الزمالك في دفاعه خاصة الثنائي على جبر ومحمد كوفي.

قبل نهاية الشوط الأول، وفي الدقيقة 43، نجح أيمن حفني في الوصول لأول وآخر مرة لمرمى الأهلي مستغلا خطأ دفاعيًا واستخلص الكرة وسدد صاروخية ارتطمت لمست أطراف أصابع شريف إكرامي وارتطمت بالعارضة لتضيع فرصة الزمالك الوحيدة في هذا الشوط.

في الشوط الثاني، حاول الفريقان التخلي قليلا عن حذرهم، ومحاولة تشكيل فاعلية هجومية واضحة على حارسي المرمى اللذين لم يختبرا في الشوط الأول.

>الطريف أن كلا المدربين حاولا تنشيط الهجوم لفريقيهما،، حيث زج حسام حسن بمهاجمه خالد قمر بدلا من البوركيني سيسيه، وجاء رد الاسباني جاريدوسريعا حيث استبدل أنشط لاعبيه عمر جمال ودفع برمضان صبحي .

وكان للاعب وسط الأهلي محمد رزق شرف الوصول بأول هجمة منظمة في المباراة، في الدقيقة 52 من اللقاء، لمرمى الزمالك بالتسديد بقوة من على حدود المنطقة في يد الحارس الشناوي .

بمرور الوقت سيطر الزمالك نسبيا على اللقاء، في ظل تراجع بدني واضح على اداء لاعبي الأهلي، واختفاء وليد سليمان أحد أنشط لاعبي الأحمر في الشوط الأول، وبدا أن الجبهة اليمنى للزمالك تحررت مع التزامها الدفاعي وتقدم عمر جابر للامام ومعاونة أيمن حفني في تشكيل بعض الخطورة.

ولكن حالة التفوق الأبيض لم تستمر طويلا وعاد اللعب للانحصار في وسط الملعب، قبل أن تتحول الدفة مجددا للأهلي، خاصة مع التغيير الغريب الثاني لحسم حسن بالدفع بمهاجمه أحمد على بدلا من أفضل لاعبيه أيمن حفني.

وكاد البديل أحمد عبدالظاهر أن يحسم اللقاء لمصلحة الأهلي في الوقت المحتسب بدل ضائع بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء لكن الشناوي تصدى لها ببراعة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ويحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لصالح الفريق الأحمر.