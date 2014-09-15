رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة: أبرز التحديات التي تُواجهنا قضية شح المياه

قالت رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، حبيبة المرعشي، إن قضية “شح” المياه تعتبر من أهم التحديات البيئية المحلية التي تُواجه دولة الإمارات، بسبب عدم وجود مصادر أخرى من المياه سواءً من البحيرات أو الأنهار.

> وأضافت المرعشي في حوارٍ له ببرنامج “ضيف اليوم”، على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم الأحد ، مع الإعلامي، محمود حمدان، أن التحديات البيئية التي تحدث في العالم تُؤثر في المنطقة العربية، بمعني أن ما يحدث في الشرق يُؤثر في الغرب والعكس.

وأوضحت أن موضوع البيئة أهم قضية على الساحة العالمية.

> وأوضحت المرعشي أن المنطقة العربية وتحديداً دولة الإمارات تفتقر إلى إنتاج محلي لدعم البيئة، سواءً في البرامج أو الأفلام الوثائقية.

وقالت المرعشي “: نحتاج خلال الفترة المقبلة للاستثمار في مجال الأفلام الوثائقية الذي يدعم البيئة ويحافظ عليها”.

> وتابعت :الحفاظ على البيئة والعمل على تطويرها يقوم على وضع قوانين صارمة لعدم الإضرار بالبيئة بشرط توعية كل أفراد المجتمع بهذا المجال، موضحاً أن تكاتف الجهود بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني سيدعم مجال البيئة.

وطالبت المرعشي الدولة بالعمل على رفع درجة وعي المواطنين حول البيئة.