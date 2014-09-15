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مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر رفضت المشاركة بقوات في الحرب على داعش

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مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر رفضت المشاركة بقوات في الحرب على داعش مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر رفضت المشاركة بقوات في الحرب على داعش

داعش

قال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير، مصطفى عبدالعزيز، إن أعلنت بشكل واضح بأنها لن تُشارك بقوات في الحرب على حركة “داعش” المسلحة، لأن مجرد مشاركة مصر يُعتبر مقدمة لحرب أهلية وطائفية في المنطقة.

وأضاف عبدالعزيز في حوار له ببرنامج “مصر في ساعة”، على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم الأحد  مع الإعلامية سوزان الجزامي، أن سبب رفض مصر مشاركتها بقوات للقضاء على داعش، هو إنشغال مصر بالحرب على الإرهاب بثلاث جبهات، فليس منطقياً أن تنشغل أيضاً بجبهة رابعة.

وتابع :”موقف مصر عموماً يتسم بالحذر والعقلانية وتحديداً في مثل هذه الأمور، موضحاً أن دخول قوات مصرية للعراق، يعتبر استدراج للجيش المصري تمهيداً للقضاء على القوة العربية الوحيدة  الباقية على الساحة العربية، التي تعتبر سنداً للعرب ولمصر.

وأوضح عبدالعزيز أن علاقة مصر مع أمريكا تتسم بالإلتباس والتناقض والإزدواجية في بعض المواقف من ناحية أمريكا.

من جهته أكد الكاتب الصحفي أسامة الدليل أن من اخترع كلمة “الحرب على الإرهاب”، أمريكا وحها، لأن هذه الدولة هي من جاءت بهذا الإرهاب في  العراق بعد أن استولت على موارده.

وأوضح الدليل أنه آن الآوان أن يتم تفعيل اتفاقية مكافحة الإرهاب، والدفاع العربي المشترك، لأن هذه الإتفاقيات أصبحت عمل استعراضي أكثر مما هو حقيقي.

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