بالصور.. مسلسل شمس يحصد جائزة أفضل دراما تلفزيونية وصاحب السعادة للسيناريو

نظم المجلس القومى للمرأة، مساء الأحد ، إحتفالية بعنوان “المرأة المصرية و الدراما” ، بأحد فنادق القاهرة، لتكريم نجوم المسلسلات الدرامية، التى تم عرضها شهر رمضان الماضى، و تناولت الاحتفالية مظاهر العنف ضد المرأة .

وحصلت الفنانة ليلى علوى، والمنتج هشام شعبان، على جائزة أفضل دراما تلفزيونية عن مسلسل شمس، كما حصلت المخرجة كاملة أبو ذكرى ، والمؤلفة مريم ناعوم، والفنانة روبى، والفنانة نسرين أمين، ومدير التصوير نانسى عبد الفتاح، على جائزة أفضل دراما جماعية، فيما حصل مسلسل صاحب السعادة على جائزة أفضل سيناريو و تسلما الجائزة الفنانة لبلبة و المخرج رامى إمام.

بينما حصلتا على أفضل دورين نسائيين الفنانة كريمة مختار عن مجمل أعمالها، و الفنانة الشابة مروة ناجى عن مسلسل تفاحة أدم.

ومن جانبها قالت السفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن الهدف من تنظيم اللقاء هو توضيح أهمية دور الدراما وتأثيرها على المجتمع ، مشيرة إلى أن أغلب الأعمال التى تم عرضها رمضان الماضى اهتمت بقضايا المرأة ، و مناهضة العنف الممارس ضدها ، الأمر الذى يتطلب مناقشة دور الدراما و دعم القائمين على تلك الأعمال.

وأضافت التلاوى، خلال كلمتها بالاحتفال ، أن الفترة الحالية تتطلب التعاون و بذل مزيد من الجهود لانجاز المشروعات الاقتصادية و الاستراتيجية ، التى تعقب مشروع قناة السويس الجديدة ، الذى أظهر المصريين من خلاله إصرارهم على مواصلة مسيرة البناء و التقدم.

المراسل: مارينا ميلاد – عمر عبد الناصر