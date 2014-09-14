ليلى علوى تهدى جائزة «القومى للمرأة» للمخرج الراحل سعد مرزوق

عبرت الفنانة ليلى علوى، عن سعادتها البالغة لتكريمها من المجلس القومى للمرأة عن مسلسل شمس، الذى حصل على جائزة أفضل مسلسل تلفزيونى فى رمضان الماضى، خلال الاحتفالية التى نظمها المجلس، مساء الأحد، لتكريم صناع دراما رمضان.

وقالت “علوى”، خلال كلمتها بالحفل، إنها تهدى الجائزة لروح المخرج الكبير الراحل سعد مرزوق ، تقديراً لمشوارة الفنى ، الذى قدم فيه العديد من الأعمال الهامة و عرضه لقضايا المرأة المصرية فى العديد من الأفلام .

ووجهت الشكر للسفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس، و لأعضاء المجلس و لجنة الدراما على تكريم المسلسل، مؤكدة أن ذلك يعد دليل على الاهتمام بالأعمال الفنية والقائمين عليها ، وهو ما يعطيهم دفعة الفترة القادمة .

المراسل: مارينا ميلاد – عمر عبد الناصر