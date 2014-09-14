تكريم أفضل أعمال رمضان الدرامية عن المرأة

نظم المجلس القومي للمرأة، مساء الأحد، إحتفالية لتكريم أفضل الأعمال الدرامية التى قدمت نموذجاً إيجابياً للمرأة من بين الأعمال الدرامية التى قدمت فى شهر رمضان 2014 بحضور السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة، والسفيرة مني عمر، أمين عام المجلس، والأستاذ أسامة هيكل، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، ونخبة من نجوم الدراما والمخرجين والمؤلفين والمنتجين وكبار الكتاب والنقاد.

وقال المجلس في بيان له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن لجنة الدراما بالمجلس القومي للمرأة انتهت من عملها بشأن رصد وتقييم صورة المرأة فى دراما رمضان 2014 حيث قامت اللجنة بتحليل ما يقرب من 40 مسلسلاً من المسلسلات الدرامية التى عُرضت فى القنوات الأرضية والفضائية خلال شهر رمضان والتى أحسنت إظهار صورة المرأة والأعمال التى أساءت إليها، وأهم تحفظاتهم على الصورة السلبية للمرأة ومظاهر العنف ضدها، والقيم التي تضمنتها تلك الأعمال وقد قامت اللجنة بتحليل ما يقرب من 40 مسلسلاً.

وأفاد البيان أن هذا التكريم يأتي إيمتانًا من المجلس القومي للمرأة بدور الدراما حيث تُعد أكثر الأشكال الفنية القادرة على التأثير على إتجاهات الجمهور، وغرس القيم لديه.