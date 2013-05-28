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وزير الإعلام يلتقي وفد اللجنة الوطنية لمقاتلي أكتوبر

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وزير الإعلام يلتقي وفد اللجنة الوطنية لمقاتلي أكتوبر وزير الإعلام يلتقي وفد اللجنة الوطنية لمقاتلي أكتوبر
"الوفد" يطالب وزير الإعلام بالتركيز على المصلحة العليا لمصر

كتب : انتصار حسني منذ 4 دقائق

التقى صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، وفد اللجنة الوطنية لمقاتلي حرب أكتوبر، ووجه الوفد الشكر لوزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون على الجهود المبذولة للانتقال بالإعلام المصري من إعلام السلطة إلى إعلام الشعب والدولة الذي يهتم بمشكلات المواطنين وقضاياهم.

وطالب الوفد، بضرورة تركيز الإعلام على المصلحة العليا لمصر من أجل إعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية سليمة، وخاصة على الشباب بوصفهم أمل ، ونشر الوعي الصحي للمواطن، وثقافة الديمقراطية من أجل زيادة المشاركة الإيجابية.

وعرض الوفد، نتائج الجهود التي قامت بها اللجنة من خلال لقاءاتهم برؤساء الأحزاب والنخب السياسية؛ لتحقيق المصالحة الوطنية، والتي انتهت بتقديم مقترحات للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.

من جانبه عبر الوزير، عن سعادته بلقاء الوفد، وأكد اعتزازه بمقاتلي حرب أكتوبر، وقال إنه يعتز بأن جزءا أساسيا من تكوينه هو ذلك التكوين العسكري، الذي اكتسبه عندما كان ضابطا احتياطيا بالقوات المسلحة، ومكث لسبعة أشهر بالكلية الحربية عندما كان يتلقى تدريبه، وقال إنه لا يزال يذكر تلك الفترة التي أضافت إليه عديدا من الخبرات.

ووعد الوزير، باستمراره في سياسة إصلاح الإعلام المصري والوصول به إلى الصورة التي تُرضي الشعب.

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