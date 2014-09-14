«مرتضى» يحمل «العميد» مسئولية الهزيمة..واجتماع طارىء لتحديد مصيره

أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك غضبه الشديد بعد خسارته لكأس السوبر بالهزيمة أمام الأهلي بركلات الترجيح.

وأكد مرتضى عقب انتهاء اللقاء أن اللاعبين أدوا ما عليهم لكن إدارة اللقاء فنيّا كانت السبب في الهزيمة، مشيرًا إلى أنه توقع الفوز باللقاء وحسم نتيجة المباراة في وقتها الأصلي بعد تدعيم صفوف الفريق بالعديد من الصفقات.

وقال “منصور” -فى تصريحات تلفزيونية-، من أحمد توفيق، خسرنا بسببه أمام الآهلى بالدورة الرباعية..ومن عمر جابر..أين كان اللاعبين فى مباراة اليوم؟!”، مشيرًا إلى أن أحمد حسام “ميدو” المدير الفنى السابق للزمالك لم يكن يملك فريق قوى مثل نظيره الحالى.

وعلمت وكالة “ONA” أن مرتضى بدأ يفكر فى الإطاحة بحسام حسن وجهازه الفني، خاصة أنه أكد للمقربين منه أن الأمور الفنية كانت سبب الهزيمة، وأنه سيقوم ببعض التغييرات في الجهاز الفني قد تصل إلى حد إقالة حسام حسن.

ويعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا طارئا خلال ساعات يحدد خلاله مصير الجهاز الفني.

ولعب عمر جابر لاعب الفريق دورًا رئيسيًا في توتر العلاقة بين منصور وحسام، حيث يرفض رئيس النادى الدفع به في المباريات لموقف اللاعب من الوايت نايتس وهو ما خالفه المدير الفني.