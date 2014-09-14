لبلبة : فخورة بدورى فى «صاحب السعادة» .. وتكريمى دليل على الاهتمام بصناع الدراما

قالت الفنانة لبلبة، إنها تشعر بالفخر بدورها فى مسلسل صاحب السعادة، الذى تم عرضه خلال شهر رمضان الماضى، قائلة :”أعتز بدورى فى المسلسل، لانى قدمت نموذج للمرأة المصرية الشجاعة التى تتحمل المواقف الصعبة، فى مسلسل بسيط وكوميدى يظهر الديموقراطية و الحب بين أفراد الأسرة الواحدة”.

وأضافت، فى تصريحات خاصة لـ «أونا»، خلال الاحتفالية التى نظمها المجلس القومى للمرأة، لتكريم صناع الدراما الرمضانية ، أن تكريمها يدل على الاهتمام بالدراما المصرية و صناعها، وهو ما يشعرها بالسعادة ، مشيرة إلى عدم متابعتها للمسلسلات هذا العام بسبب انشغالها بتصوير مسلسل صاحب السعادة.

المراسل: مارينا ميلاد – عمر عبد الناصر