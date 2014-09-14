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لبلبة : فخورة بدورى فى «صاحب السعادة» .. وتكريمى دليل على الاهتمام بصناع الدراما

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لبلبة : فخورة بدورى فى «صاحب السعادة» .. وتكريمى دليل على الاهتمام بصناع الدراما لبلبة : فخورة بدورى فى «صاحب السعادة» .. وتكريمى دليل على الاهتمام بصناع الدراما

لبلبة – من احتفالية المجلس القومى للمرأة

قالت الفنانة لبلبة، إنها تشعر بالفخر بدورها فى مسلسل صاحب السعادة، الذى تم عرضه خلال شهر رمضان الماضى، قائلة :”أعتز بدورى فى المسلسل، لانى قدمت نموذج للمرأة المصرية الشجاعة التى تتحمل المواقف الصعبة، فى مسلسل بسيط وكوميدى يظهر الديموقراطية و الحب بين أفراد الأسرة الواحدة”.

وأضافت، فى تصريحات خاصة لـ «أونا»، خلال الاحتفالية التى نظمها المجلس القومى للمرأة، لتكريم صناع الدراما الرمضانية ، أن تكريمها يدل على الاهتمام بالدراما المصرية و صناعها، وهو ما يشعرها بالسعادة ، مشيرة إلى عدم متابعتها للمسلسلات هذا العام بسبب انشغالها بتصوير مسلسل صاحب السعادة.

المراسل: مارينا ميلاد – عمر عبد الناصر

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