وزارة البيئة تحذر من فوسفيد الألمنيوم

واصلت وزارة البيئة والمياه تحذيراتها من خطورة استخدام المبيدات الحشرية المحظورة وغير المرخص استخدامها في الأماكن المغلقة وخاصة داخل المنازل ومنها مبيد «فوسفيد الألمنيوم»، الذي تمّ استخدامه مؤخراً من قبل بعض الأفراد في مساكنهم للقضاء على الحشرات المنزلية.

وأوضحت مدى خطورة استخدامه على الأرواح البشرية، إذ إنه يتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية، وينطلق منها غاز قاتل يسمى «الفوسفين بي اتش 3» بمجرد فتح العبوة، والذي يؤدي بدوره إلى التسبب في حالات الوفاة أو التسمم.

وأكّدت المهندسة عذيبة القايدي مديرة إدارة الكيماويات في الوزارة على استمرار جهود الوزارة لتوعية الجمهور من خطورة إقبال الأفراد على استخدام كافة أنواع المبيدات المحظورة والتعامل مع الشركات غير المرخصة لها، مشيرة إلى أنه يمكن التعرف على قائمة شركات مكافحة آفات الصحة العامة من خلال بلديات الدولة والسلطات المحلية ومواقعها الإلكترونية.

وأضافت أن الاتجار غير المشروع لمبيد «فوسفيد الألمنيوم» يتم عن طريق شركات مكافحة الآفات غير المرخص لها بالدولة، حيث يتم توفير هذا المبيد السام بطريقة غير قانونية للأفراد كمبيد صحة عامة لقتل حشرات وقوارض الأبنية والمنازل، الأمر الذي أدّى الى التعرض لبعض حالات الوفاة بالدولة التي كان أغلبها من فئة الأطفال، وذلك لضعف مناعتهم، مشددةً على أنه يتم مخالفة من يقوم بتداول مبيد «فوسفيد الألمنيوم» كمبيد صحة عامّة.

وفي إطار التعاون المشترك بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين في مجال المبيدات، تقوم الوزارة بتنظيم لقاءات دورية مع الجمارك والسلطات المحلية والشرطة للقضاء على تداول المبيدات المحظور استخدامها داخل الدولة، والتي تسبب ضرراً على صحة وسلامة الأفراد.