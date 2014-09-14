قناة حكومة الإمارات تبث على اليوتيوب فيلم «العودة إلى المدارس»

تبث قناة حكومة الإمارات على اليوتيوب اليوم فيلما تصويريا قصيرا بعنوان «العودة إلى المدارس» بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وقد خرج الفيلم عن الأطر التقليدية في التعامل مع الحدث الأكاديمي السنوي وما يحمله من قضايا ومسائل متنوعة ومتعددة يتشارك في مفرداتها الطلبة وأولياء الأمور وجميع القائمين على العملية التعليمية.

ومزج الفيلم وعبر مشاهده التي تجاوزت «5» دقائق بقليل وبأسلوب جديد وملفت بين الجوانب التعليمية ومشاعر الطلبة والنصائح والإرشادات التربوية التي تحثهم على التميز والابتكار في دراستهم.

ويقدم الفيلم نموذجا جديدا ينقل المشاهد إلى أجواء اليوم الأول من المدرسة والذي يمهد لعملية تعليمية متكاملة تستمر لعام كامل. «اليوم الدراسي الأول هو أهم يوم في حياة الطالب وبداية فصل جديد في حياته».. بهذه العبارة التي قالتها إحدى المعلمات يفتتح الفيلم حواره لينقلنا بعدها إلى جملة من الأحداث التي ترتبط بهذا اليوم فتترك الكاميرا للطلبة للتعبير بطريقة عفوية عن مشاعرهم وأمنياتهم «من اليوم الأول تعرفت على أفضل أصدقاء لدى منصور.. وهاشم .. ويوسف..» هكذا يختصر أحد الطلبة الصغار انطباعه عن اليوم الأول.

أما في الجانب التربوي فيرى أحد المتخصصين أهمية التجهيز النفسي للطلبة معتبرا أنها العملية الأهم في الوقت الذي ترى فيه أخرى أن تجهيز الإذاعة المدرسية مهم جدا لأنها وسيلة الربط بين الطلبة والإدارة المدرسية كما أنها محفز مهم لهم على الإنجاز طوال العام الدراسي. إلى جانب الأجواء الأكاديمية للمدرسة ينقلنا الفيلم إلى الأنشطة التي تعد محورا مهما في العملية التعليمية والتي تنمي تفكير الطلبة ومهاراتهم.. «أحب نادي الفلك في المدرسة.. يعلمنا الكثير عن الفضاء.

جدير بالذكر أن الفيديو يبث عبر قناة حكومة الإمارات على اليوتيوب «دبليو دبليو دبليو. يوتيوب. كوم/ يو أيه إيه جي أو في». دبي ـ وام

www.youtube.com/uaegov