لقطة المباراة - كعب عمرو جمال .. وكوبري جابر ومعروف .. ومهارة حفني

لم يخل الدربي من اللقطات الفنية المهارية من لاعبي الأهلي والزمالك في كأس السوبر.

فقد أظهر عمرو جمال مهارة في استلام وتسليم الكرة بالكعب بلمحة فنية رائعة. (شاهدها من هنا)

بينم قام عمر جابر بتمرير الكرة بين قدمي حسام غالي بشكل رائع في لمحة فنية زملكاوية. (شاهدها من هنا)

وكوبري أخر من معروف يوسف بين قدمي محمد رزق. (شاهدها من هنا)

أما رمضان صبحي فقد كان حاضرا بعد أول لمسة بينية ممتازة نحو وليد سليمان. (شاهدها من هنا)

وأيمن حفني بالطبع لم يغب عن المهارات، فقد راوغ صبري رحيل ظهير الأهلي بشكل رائع، ثم مر من محمد نجيب بالكعب. (شاهدها من هنا)