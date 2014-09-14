خاص... طلاق دوللي شاهين والمخرج باخوس علواني

تقوم حالياً الفنانة اللبنانية دوللي شاهين بعمل إجراءات بطلان الطلاق والهجرة، وهو إجراء مُعتمد في الديانة المسيحية وذلك لإتمام طلاقها من زوجها المخرج باخوس علواني، حسب ما أكّده مصدر مقرّب من الزوجين لـ"سيدتي نت"، ومن المُزمع أنّ يتم الطلاق رسمياً قريباً بمجرد إتمام هذا الإجراء.

يذكر أن دوللي وباخوس لديهما ابنة تدعى نور.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"