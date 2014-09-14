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خاص... طلاق دوللي شاهين والمخرج باخوس علواني

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خاص... طلاق دوللي شاهين والمخرج باخوس علواني خاص... طلاق دوللي شاهين والمخرج باخوس علواني

الأحد 14-09-2014 17:59

تقوم حالياً الفنانة اللبنانية دوللي شاهين بعمل إجراءات بطلان الطلاق والهجرة، وهو إجراء مُعتمد في الديانة المسيحية وذلك لإتمام طلاقها من زوجها المخرج باخوس علواني، حسب ما أكّده مصدر مقرّب من الزوجين لـ"سيدتي نت"، ومن المُزمع أنّ يتم الطلاق رسمياً قريباً بمجرد إتمام هذا الإجراء.

يذكر أن دوللي وباخوس لديهما ابنة تدعى نور.

 

 

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